Андрей Бочкарев рассказал о строительстве промпарка с фасадами в виде штрихкода на севере Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район, посёлок Новоподрезково Карта всех событий

Специалисты возведут технологический промышленный парк в Молжаниновском районе на территории сельхозпредприятия «Химки». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь нового здания составит около 25 тысяч квадратных метров.

— По плану здесь круглогодично смогут работать 630 человек в две смены. Объемно-пространственная композиция комплекса продиктована его функциональным назначением и технологическими особенностями, — сказал он.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что фасады выполнят в черном цвете, разбавив его ярко-красными вертикальными полосами, которые напоминают штрихкод.

Накануне руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский оценил готовность промпарка в Южном Бутове. Он уточнил, что парк готов на 65 процентов.