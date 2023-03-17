Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев рассказал о строительстве промпарка с фасадами в виде штрихкода на севере Москвы

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве промпарка с фасадами в виде штрихкода на севере Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район, посёлок Новоподрезково Карта всех событий

Специалисты возведут технологический промышленный парк в Молжаниновском районе на территории сельхозпредприятия «Химки». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь нового здания составит около 25 тысяч квадратных метров.

— По плану здесь круглогодично смогут работать 630 человек в две смены. Объемно-пространственная композиция комплекса продиктована его функциональным назначением и технологическими особенностями, — сказал он.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что фасады выполнят в черном цвете, разбавив его ярко-красными вертикальными полосами, которые напоминают штрихкод.

Накануне руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский оценил готовность промпарка в Южном Бутове. Он уточнил, что парк готов на 65 процентов.

Строительство Благоустройство Москва Андрей Бочкарев Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте