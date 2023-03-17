Андрей Бочкарев рассказал о строительстве промпарка с фасадами в виде штрихкода на севере Москвы
Специалисты возведут технологический промышленный парк в Молжаниновском районе на территории сельхозпредприятия «Химки». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, площадь нового здания составит около 25 тысяч квадратных метров.
— По плану здесь круглогодично смогут работать 630 человек в две смены. Объемно-пространственная композиция комплекса продиктована его функциональным назначением и технологическими особенностями, — сказал он.
В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уточнил, что фасады выполнят в черном цвете, разбавив его ярко-красными вертикальными полосами, которые напоминают штрихкод.
Накануне руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский оценил готовность промпарка в Южном Бутове. Он уточнил, что парк готов на 65 процентов.