Онколог Решетов рассказал о предвестниках рака кожи

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Рак кожи является одним из самых распространенных видов онкологии, который уступает лидерство только раку молочных желез: на сто тысяч населения приходится 302 случая заболевания. О предвестниках опасного заболевания рассказал онколог Дмитрий Решетов.

По словам врача, в зоне риска чаще всего оказываются пожилые люди. Как правило, рак кожи появляется на участках тела, которые больше всего подвергаются ультрафиолетовому излучению: например, коже лица, кистей, шее или верхней части грудной клетки.

Первыми признаками рака могут быть пятна на коже кофейного цвета или хронические ранки, которые не проходят долгое время. В этом случае стоит посетить дерматолога.

Тревожным сигналом является также и появление узелков на коже. Чаще всего они небольшие (один–два миллиметра), но не проходят самостоятельно в течение долгого времени, передает Life.ru.

В свою очередь онколог Петр Собченко отметил, что боль в спине, а также боли между тазовыми костями или в нижней части живота очень часто могут указывать на онкологию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии. По его словам, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.