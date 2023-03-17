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Марочко заявил, что Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Марочко заявил, что Киев развернул под Артемовском мобильный крематорий
Фото: gur.gov.ua

Киевские силовики развернули мобильный крематорий в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— Северо-западнее Артемовска, в населенном пункте Миньковка, отмечена работа мобильного крематория. Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности, на удалении от основных дорог, — сказал он.

По словам Марочко, подвоз тел происходит на пикапах и тяжелом грузовом транспорте, передает РИА Новости.

Накануне Марочко заявил о вербовке на Украине женщин (химиков и биологов) для отправки на спецоперацию. Наиболее востребованными являются женщины в возрасте от 22 до 45 лет, а те, кто подписал контракт, сразу отправляются на фронт.

По словам солдата ВСУ, который сдался в плен под Авдеевкой, украинские власти отправляют бойцов в зону спецоперации спустя два дня после подготовки, а заключения медкомиссии о негодности игнорируются. Он также рассказал, что в первый день новобранцам объясняют, как налаживать турникеты и раскладывать мины, а на второй — учат стрелять из АК-74 и кидать гранаты.

В свою очередь один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские военнослужащие не забирают тела своих погибших солдат под Артемовском.

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