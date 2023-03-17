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Госинспекция по недвижимости рассказала, на что стоит обратить внимание рестораторам

Никита Худяков
Город
Госинспекция по недвижимости рассказала, на что стоит обратить внимание рестораторам
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

На обучающем вебинаре для владельцев ресторанов рассказали о процедуре включения в городскую Схему размещения и административной ответственности за нарушение требований, а также о правилах размещения сезонных кафе. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

— Веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуару и препятствовать доступу к общественному транспорту. Так, например, конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок, — отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров.

По данным ведомства, сезонные кафе в Москве должны располагаться в соответствии с площадью и границами, указанными в городской Схеме размещения. Также есть ряд других требований к размещению веранд.

Недавно специалисты ведомства провели обучающий вебинар. На нем рестораторам рассказали о том, в каких случаях можно не демонтировать кафе, а также об основных требованиях к размещению и о методах официального присоединения к Схеме размещения кафе в Москве. Также в ходе вебинара поднимались вопросы периода монтажа и демонтажа.

По итогам вебинара Госинспекция по недвижимости разработала памятку для владельцев ресторанов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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