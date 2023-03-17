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Приметы и советы

Ефимов: Город заключил с инвестором офсетный контракт на поставку лекарств

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Город заключил с инвестором офсетный контракт на поставку лекарств
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Правительство Москвы заключило офсетный контракт на поставку лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям (МНН) с компанией «Велфарм-М». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, этот контракт станет уже седьмым, подписанным в столице. Согласно условиям договора, компания должна будет вложить не менее 300 миллионов рублей в производство лекарств по 20 МНН.

— Первые поставки препаратов в медицинские учреждения Москвы начнутся в 2025 году. В целом город в течение пяти лет закупит у предприятия продукцию почти на 2,9 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в 2023 году уже подписано два контракта на поставку медицинских изделий. Инвесторы вложат в производство около 600 миллионов рублей, а город гарантировал закупки на 14,6 миллиарда рублей.

Президент фармацевтической группы «Велфарм-М» Владимир Щербаков добавил, что предприятие может ежегодно производить до 1,7 миллиарда таблеток и 180 миллионов желатиновых капсул. Благодаря заключенным контрактам ресурсы предприятия будут использоваться по-максимуму.

Также Ефимов сообщил, что в январе 2023 года производство лекарств в Москве увеличилось в 2,2 раза. Он отметил, что предприятия могут претендовать на субсидии или займы по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства.

Производство Владимир Ефимов Лекарства
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