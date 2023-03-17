Синоптик Мироничева рассказала, какая погода будет в Петербурге в апреле

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Апрельская погода в Санкт-Петербурге ожидается с минимальным отклонением от нормы. Следующий весенний месяц пройдет под влиянием периферий циклонов и полей повышенного давления. В связи с этим пасмурные и солнечные дни в Северной столице будут чередоваться. Об этом рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

По словам эксперта, среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к норме, отклонение от нее не превысит одного градуса. Нормой для апреля является температура около плюс пяти градусов. Месячная сумма осадков может немного превысить норму — для апреля она составляет 37 миллиметров, передает издание «Невские новости».

В настоящее время в Петербурге наблюдаются плюсовые температуры, началось активное таяние снега, которое привело к подтоплениям в разных частях города, передает Nation news.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве уменьшилась высота снежного покрова. Специалист заявил, что высота сугробов, согласно сведениям главной метеостанции Москвы, уменьшилась на шесть сантиметров.