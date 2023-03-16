Снежный покров уменьшился в Москве на шесть сантиметров

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие сутки в Москве уменьшилась высота снежного покрова. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист заявил, что снежный покров, согласно сведениям главной метеостанции Москвы, уменьшился на шесть сантиметров.

— В настоящее время высота снега составляет 31 сантиметров, — сообщил синоптик в Telegram-канале «Погода от шефа. Михаил Леус».

Жителям Санкт-Петербурга с уменьшением снежного покрова повезло не так сильно. Там этот показатель за минувшие сутки составил всего один сантиметр.

В среду, 15 марта, температура воздуха в Москве повысилась до 6,4 градуса с отметкой «плюс». Этот день стал самым теплым с начала 2023 года.

Воскресный дождь в Москве обозначил развитие погоды по «весеннему сценарию», поскольку плотность снежного покрова начала меняться. Именно дожди способствуют быстрому таянию снежной массы, а не солнце или тепло, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.