Вильфанд рассказал о развитии погоды в Москве по «весеннему сценарию»

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Воскресный дождь в Москве обозначил развитие погоды по «весеннему сценарию», поскольку плотность снежного покрова начала меняться. Именно дожди способствуют быстрому таянию снежной массы, а не солнце или тепло, рассказал журналистам во вторник, 14 марта, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в российской столице начался традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны. Прошедший в воскресенье дождь является первый признак того, что плотность снега будет меняться.

Научрук Гидрометцентра России призвал жителей столицы при этом не питать иллюзий о начале весны с ясным небом и отсутствием осадков. Ее приход всегда сопровождается непогодой, напомнил Вильфанд. В интервью ТАСС он назвал прошедшее воскресенье характерным днем для весны.

Весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания. Слякоть и перепады температур — подходящие условия для их распространения. Как не простудиться, когда вокруг все тает, и какие болезни можно подхватить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.

Она пояснила, что весной нужно подбирать соответствующие одежду и обувь, чтобы они не промокали при осадках, а также иметь при себе запасные колготки, носки и сменную обувь.