Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Коварная погода»: терапевт Чернышова объяснила, как не заболеть во время оттепели

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Коварная погода»: терапевт Чернышова объяснила, как не заболеть во время оттепели
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания. Слякоть и перепады температур — подходящие условия для их распространения. Как не простудиться, когда вокруг все тает, и какие болезни можно подхватить, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Как одеваться в период оттепели

Как отметила врач-терапевт Надежда Чернышова, погода сейчас довольно коварная.

— Можно одеться слишком тепло, вспотеть, а потом на ветерке переохладиться и заболеть или, наоборот, одеться слишком легко и замерзнуть, — отметила специалист.

Именно поэтому, по словам врача, весной важно соблюдать два простых правила:

  • подбирать соответствующие одежду и обувь, чтобы они не промокали при осадках;
  • иметь при себе запасные колготки, носки и сменную обувь, чтобы не сидеть весь день с мокрыми ногами, если вы попали под дождь по пути на работу.

Специалист подчеркнула, что в такую погоду не стоит убирать шапку и шарф в дальний ящик. Кроме того, по возможности стоит одеваться многослойно, потому что ранней весной погода переменчива.

— Когда погода неустойчива, желательно надевать несколько кофт, которые потом можно будет снять, если станет жарко. Или, наоборот, одеться потеплее, если похолодало, — посоветовала Чернышова.

Что делать, если вы уже промокли

Если ноги уже промокли, врач порекомендовала:

  • принять дома горячий душ;
  • растереть насухо ноги;
  • надеть шерстяные носки, чтобы не простудиться.

— В мокрой одежде всегда повышаются риски простудиться и заболеть. В этом случае желательно как можно скорее добраться до помещения и снять эту одежду. Если такой возможности нет, то нужно хотя бы подержать руки под горячей водой, — отметила терапевт.

Какие болезни обостряются и как укрепить иммунитет

Любые простудные вирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания, сейчас находятся в хороших условиях для распространения, уверена Чернышова.

— Весна — самый сезон для ОРВИ. Все подобные инфекции ждут, когда мы переохладимся, чтобы начать активно расползаться. Но и любое хроническое заболевание может обостриться после переохлаждения (например, бронхиты — прим. «ВМ»), — рассказала врач.

Чтобы поддержать иммунитет и помочь ему бороться с вирусами, терапевт порекомендовала:

  • разнообразить питание — добавить в рацион овощи, зелень, продукты натурального происхождения;
  • высыпаться — от недосыпа снижаются защитные силы организма;
  • стараться избегать стрессов.
Здоровье Простуда Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте