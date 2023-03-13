«Коварная погода»: терапевт Чернышова объяснила, как не заболеть во время оттепели

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Весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания. Слякоть и перепады температур — подходящие условия для их распространения. Как не простудиться, когда вокруг все тает, и какие болезни можно подхватить, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Как одеваться в период оттепели

Как отметила врач-терапевт Надежда Чернышова, погода сейчас довольно коварная.

— Можно одеться слишком тепло, вспотеть, а потом на ветерке переохладиться и заболеть или, наоборот, одеться слишком легко и замерзнуть, — отметила специалист.

Именно поэтому, по словам врача, весной важно соблюдать два простых правила:

подбирать соответствующие одежду и обувь, чтобы они не промокали при осадках;

иметь при себе запасные колготки, носки и сменную обувь, чтобы не сидеть весь день с мокрыми ногами, если вы попали под дождь по пути на работу.

Специалист подчеркнула, что в такую погоду не стоит убирать шапку и шарф в дальний ящик. Кроме того, по возможности стоит одеваться многослойно, потому что ранней весной погода переменчива.

— Когда погода неустойчива, желательно надевать несколько кофт, которые потом можно будет снять, если станет жарко. Или, наоборот, одеться потеплее, если похолодало, — посоветовала Чернышова.

Что делать, если вы уже промокли

Если ноги уже промокли, врач порекомендовала:

принять дома горячий душ;

растереть насухо ноги;

надеть шерстяные носки, чтобы не простудиться.

— В мокрой одежде всегда повышаются риски простудиться и заболеть. В этом случае желательно как можно скорее добраться до помещения и снять эту одежду. Если такой возможности нет, то нужно хотя бы подержать руки под горячей водой, — отметила терапевт.

Какие болезни обостряются и как укрепить иммунитет

Любые простудные вирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания, сейчас находятся в хороших условиях для распространения, уверена Чернышова.

— Весна — самый сезон для ОРВИ. Все подобные инфекции ждут, когда мы переохладимся, чтобы начать активно расползаться. Но и любое хроническое заболевание может обостриться после переохлаждения (например, бронхиты — прим. «ВМ»), — рассказала врач.

Чтобы поддержать иммунитет и помочь ему бороться с вирусами, терапевт порекомендовала: