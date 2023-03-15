Среда стала самым теплым днем в столице с начала года

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В среду, 15 марта, температура воздуха в Москве повысилась до 6,4 градуса с отметкой «плюс». Этот день стал самым теплым с начала 2023 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист заявил, что март в столице наконец-то смог обогнать температурные показатели января.

— Сегодня в 11:00 температура воздуха на главной метеостанции Москвы на Выставке достижений народного хозяйства достигла 6,4 градуса тепла. Это самый высокий показатель с начала года, — сообщил синоптик в Telegram-канале «Погода от шефа. Михаил Леус».

До этого лидером по температурным показателям было 2 января. Тогда синоптики зафиксировали в столице температуру на отметке плюс 6,2 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил, что среда станет самым теплым днем недели. Ожидается, что днем температура составит от плюс пяти до плюс семи градусов, а ночью — от плюс одного до плюс трех.

Весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания. Слякоть и перепады температур — подходящие условия для их распространения. Как не простудиться, когда вокруг все тает, и какие болезни можно подхватить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.