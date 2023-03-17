В центре Москвы мужчина ограбил пассажира автобуса
В салоне автобуса в центре столицы произошло ограбление. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 17 марта.
По его словам, преступление произошло в салоне автобуса на Мясницкой улице. Злоумышленник сел рядом с задремавшим пассажиром, после чего неожиданно вырвал телефон у него из рук. Потерпевший попытался задержать грабителя, но мужчине удалось скрыться.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские задержали подозреваемого на Ленинском проспекте. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Красноярска, временно зарегистрированный в Москве. На момент поимки телефон он успел сбыть.
Фигурант заключен под стражу.
Другое ограбление произошло на востоке столицы. Мужчина избил 67-летнюю пенсионерку и отобрал у нее сумку.