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В центре Москвы мужчина ограбил пассажира автобуса

Степан Жирнов
Происшествия
В центре Москвы мужчина ограбил пассажира автобуса
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Мясницкая улица Карта всех событий

В салоне автобуса в центре столицы произошло ограбление. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 17 марта.

По его словам, преступление произошло в салоне автобуса на Мясницкой улице. Злоумышленник сел рядом с задремавшим пассажиром, после чего неожиданно вырвал телефон у него из рук. Потерпевший попытался задержать грабителя, но мужчине удалось скрыться.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские задержали подозреваемого на Ленинском проспекте. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Красноярска, временно зарегистрированный в Москве. На момент поимки телефон он успел сбыть.

Фигурант заключен под стражу.

Другое ограбление произошло на востоке столицы. Мужчина избил 67-летнюю пенсионерку и отобрал у нее сумку.

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