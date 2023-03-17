Степан Орлов: Реставрация Дворца пионеров позволит сохранить памятник советского модернизма

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, улица Косыгина, 17к1 Карта всех событий

Архитектурное наследие советского модернизма удастся сохранить благодаря реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

— Советский модернизм был в свое время новым словом в архитектуре и градостроительстве, и Дворец пионеров — ярчайший памятник своего времени. Очень важно внимательно и бережно относиться к таким объектам еще и потому, что они стали частью исторической памяти о Москве, — сказал он.

С этим местом многих горожан связывают теплые воспоминания — занятия в кружках и секциях, поделился парламентарий. По его словам, работы коснутся всех пяти корпусов Дворца пионеров. Так, специалисты приведут в порядок главный корпус с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационный корпус со столовой, обсерваторию, театральный блок и концертный зал, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах. Глава города уточнил, что специалисты заменят витражное остекление, окна, двери, модернизируют внутренние и внешние инженерные системы и восстановят зенитные фонари. Уточняется, что ремонт планируется завершить в этом году.