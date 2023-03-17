Новый паркинг построят в производственной зоне «Южная» в Зеленограде 

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 5 Карта всех событий

Паркинг предлагается построить в производственной зоне «Южная» в Зеленограде. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Инвестору нужно будет построить здание площадью около шести тысяч квадратных метров. Мы уверены, что паркинг будет востребован у сотрудников производственной зоны и улучшит транспортную доступность предприятия, — сказала она.

Уточняется, что паркинг не будет превышать высоту пяти этажей и составит не более 20 метров. Кроме того, участок площадью 0,26 гектара будет реализован на торгах.

10 марта руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что многоуровневый наземный паркинг в столичном районе Южное Бутово выставлен на торги. Парковка расположена на улице Брусилова, между Симферопольским и Варшавским шоссе. Отмечается, что площадь парковки составляет 16,2 тысячи квадратных метров.

У жителей столицы есть возможность приобрести машино-место непосредственно у города и сэкономить существенную сумму на сделке. О том, как правильно это сделать, — в материале «Вечерней Москвы».