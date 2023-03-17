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Три новостройки готовят к заселению по реновации в Головинском районе

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Три новостройки готовят к заселению по реновации в Головинском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Онежская улица, 31 Карта всех событий

В Головинском районе к заселению готовят три новостройки по программе реновации. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Всего же в настоящее время на территории района переданы под заселение первые пять домов: два — на Флотской улице, по одному — на Авангардной и Смольной улицах и на Кронштадтском бульваре. В новые комфортные квартиры полностью переселены жители трех домов, еще четырех — находятся в процессе переселения, — сказал он.

По словам Левкина, новые квартиры по программе реновации получат свыше 32 тысяч жителей 137 старых домов. Отмечается, что три дома после расселения не будут сносить. Кроме того, на месте сносимых зданий будут располагаться новостройки. Жителей домов обеспечат социальной и транспортной инфраструктурой, а также объектами услуг и торговли, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новоселами по программе реновации стали уже 36 тысяч столичных семей. По его словам, городское руководство активно помогает участникам программы с переездом. На сегодняшний день за услугой уже обратилось почти 80 процентов жителей новых домов.

Строительство Жилье Москва Реновация
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