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Женщина, бросившая новорожденного ребенка в подъезде на юге Москвы, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина, бросившая новорожденного ребенка в подъезде на юге Москвы, предстанет перед судом
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры
Москва, Паромная улица Карта всех событий

Женщина, которая бросила новорожденного ребенка в подъезде жилого дома на юге города, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 17 марта.

По ее словам, 42-летняя гражданка, которую обвиняют по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» признала свою вину. Уголовное дело передано в Нагатинский районный суд для рассмотрения по существу. В данный момент обвиняемая содержится под стражей.

Преступление, о котором идет речь, произошло в подъезде жилого дома на Паромной улице 10 декабря. Сразу после выписки из роддома женщина приехала к дому подруги на такси, зашла внутрь и оставила младенца в холле.

При этом она знала, что ее будут искать, поэтому взяла с собой другую куртку и переоделась, чтобы скрыться. Также обвиняемая понимала, что ребенок без ее ухода погибнет, но мотивировала свой поступок тем, что все равно не смогла бы ее прокормить.

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