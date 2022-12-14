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Бросившая младенца в подъезде москвичка знала, что ее будут искать, и готовилась

Степан Жирнов

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Бросившая младенца в подъезде москвичка знала, что ее будут искать, и готовилась
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры
Россия, Москва, Паромная улица Карта всех событий

Женщина, которая бросила ребенка в подъезде на юге Москвы, знала о том, что ее будут искать, и готовилась скрываться. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела столичной прокуратуры Анастасия Анфиногенова в среду, 14 декабря.

По ее словам, гражданка спланировала свой поступок заранее и приехала к дому на Паромной улице, в котором раньше проживала у подруги, сразу после выписки из роддома в субботу, 10 декабря. Она знала код от подъезда, поэтому смогла спокойно попасть внутрь и оставить младенца.

Женщина понимала, что мать ребенка будут искать. Поэтому она взяла с собой другую куртку, в которую переоделась сразу после выхода из дома. Одежду, в которой она пришла на место преступления, женщина выбросила.

Однако это ей не помогло. Вскоре горе-мать задержали. На допросе женщина мотивировала свой поступок тем, что она не смогла бы прокормить и должным образом воспитать дочь. Во время беременности, вплоть до госпитализации, женщина работала, но не была официально трудоустроена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». По решению суда фигурантка была заключена под стражу.

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