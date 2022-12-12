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Суд арестовал женщину, которая бросила новорожденную дочь в подъезде на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал женщину, которая бросила новорожденную дочь в подъезде на юге Москвы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, Паромная улица Карта всех событий

Суд арестовал женщину, которая бросила новорожденную дочь в подъезде в ЮАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 декабря.

По ее словам, суд отправил подозреваемую по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» женщину в СИЗО до 10 февраля 2023 года.

Свою вину 41-летняя гражданка признала и раскаялась в содеянном. Горе-мать объяснила свой поступок тем, что не может воспитать и содержать ребенка.

Преступление, о котором идет речь, произошло на Паромной улице на юге Москвы. Жильцы многоквартирного дома обнаружили на лестничной клетке новорожденную девочку, после чего обратились в правоохранительные органы.

Ребенка госпитализировали. На данный момент младенец в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Вскоре горе-мать задержали и привезли в Следственный комитет, где на допросе женщина во всем призналась.

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