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Приметы и советы

Бирюков: Москвичи оплачивают 98 процентов коммунальных счетов

Араз Салехов
Город
Бирюков: Москвичи оплачивают 98 процентов коммунальных счетов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уровень сбора платежей за коммунальные услуги среди горожан составляет 98 процентов. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Могу сказать, что москвичи платят коммунальные услуги вовремя. Уровень сбора коммунальных услуг у нас достигает 98 процентов, это высокий показатель, — сказал он.

С должниками необходимо проводить системную работу для дальнейшего получения высокого уровня сбора коммунальных платежей, цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ Светлана Калинина рассказала, по каким признакам можно распознать фальшивую квитанцию. Фальшивые квитанции часто очень сложно отличить от настоящих. Разница может быть в одной букве или цифре в реквизитах, поэтому их нужно проверять очень внимательно.

Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от печати бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги и перевести их в электронный вид. «Вечерняя Москва» узнала у председателя Союза жилищных организаций Москвы и юриста Константина Крохина, возможен ли в России полноценный переход на электронные платежки и насколько это удобно.

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