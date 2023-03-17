Лжевалютчики украли у мужчины 4,5 миллиона рублей в центре Москвы
Двое злоумышленников украли у гостя столицы 4,5 миллиона рублей в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 17 марта.
По ее словам, двое аферистов арендовали офис на Мясницкой улице и разместили в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу. На предложение откликнулся уроженец Ростовской области, который решил перевести в доллары всю выручку от недавней продажи машины.
В офисе мужчина передал мошенникам более 4,5 миллиона рублей. Взяв наличные, злоумышленники под выдуманным предлогом вышли из комнаты и скрылись. Поняв, что его обманули, гость столицы обратился в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать двоих подозреваемых. Ими оказались 32-летний иностранец и 35-летняя москвичка. На момент поимки деньги они успели потратить.
Фигурантов заключили под стражу.
Похожая история произошла в Новогирееве. Мужчина договорился о встрече ради обмена валюты на Зеленом проспекте. Однако вместо завершения сделки двое злоумышленников напали на пострадавшего, применив газовый баллончик, и отобрали 3,9 миллиона рублей наличными.