Всероссийская акция «Крымские истории» пройдет с 18 марта по 2 апреля

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Ко Дню воссоединения Крыма с Россией межведомственный проект «Культура для школьников» презентует всероссийскую акцию «Крымские истории». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

С 18 марта по 2 апреля школьники смогут проявить свои творческие способности в трех направлениях: написать рассказ о посещении культурных достопримечательностей Крыма, прочитать стихотворение о полуострове или сделать рисунок с крымским пейзажем.

Работы нужно публиковать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #крымкдш. Уточняется, что жюри выберет 30 лучших работ и вручит подарки от проекта «Культура для школьников».

Жителей и гостей столицы пригласили принять участие в конкурсе авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения педагога Константина Ушинского, 160-летию — ученого Владимира Вернадского и 120-летию — физика Игоря Курчатова.