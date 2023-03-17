Выставка ученицы Петрова-Водкина открылась в Музее Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

В Музее Москвы прошло открытие выставки «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

— В дни Крымской весны федеральный музей Севастополя представит выставку «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым». Выставка открылась в Музее Москвы, — сказала она.

Подготовкой масштабной экспозиции занималась Российская галерея искусств при поддержке Минкульта. На выставке представлены 150 экспонатов, написала Любимова в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что фотовыставка «Крымская весна. 9 лет мы вместе» откроется 20 марта на Никитском бульваре. В церемонии открытия примет участие ряд высокопоставленных лиц. Среди них депутаты Госдумы Михаил Шеремет и Константин Бахарев, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, а также руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству Евгений Примаков.