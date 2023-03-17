Солнце, мороз и давление: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

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Ночные температуры на выходных в столице будут отрицательными, поэтому местами не исключена гололедица. Однако в дневные часы характер погоды поменяется. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозу специалиста, в предстоящие выходные, 18 и 19 марта, в столице ожидается колебание температур.

— Нас ждут солнце, утренний мороз и дневная температура порядка 1–4 градусов тепла. Ночные температуры в Москве порядка 5–7 градусов мороза в субботу и около минус 5 — в воскресенье утром, — рассказал Шувалов.

Кроме того, на выходных москвичей порадует солнышко. При этом сильных ветров и осадков не ожидается, отметил синоптик.

— Особенно ясная погода в столице будет в субботу. В воскресенье нас ждет чуть больше облачности. Что касается ветра, то в антициклонах сильного ветра не бывает. Так что ветер будет слабый. Осадков мы не ждем, — подчеркнул Шувалов.

По словам метеоролога, гололедица в Москве уже не очень сильная: лед можно встретить только местами. На выходных в дневной период он будет превращаться в лужи, а ночью — снова примерзать.

Эксперт предупредил, что сейчас в Москве растет давление, и в субботу оно достигнет пика: 762–764 миллиметра ртутного столба. Потом антициклон начнет уходить на восток, и давление будет падать

С понедельника, 20 марта, в Москве начнется повышение температуры. Ночные морозы уйдут, а дневные температуры повысятся до 4–9 градусов тепла. Со вторника столицу ждут небольшие дожди, сообщил синоптик.

Однако метеоролог считает, что нынешняя погода пока не предполагает перехода на летнюю резину.

— Думать о замене резины автомобилистам пока рано — это лучше сделать во второй половине апреля. Возвраты холодов будут, да и снег еще вполне вероятен. Рано говорить, что к нам уже пришла весна, но запевка хорошая, — резюмировал Шувалов.