Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гость столицы ночью ограбил супермаркет на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Гость столицы ночью ограбил супермаркет на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

На востоке столицы мужчина ночью проник в супермаркет и украл из него алкоголь и сигареты. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России городу Владимир Васенин в пятницу, 17 марта.

По его словам, преступление произошло в одном из магазинов района Измайлово. Злоумышленник выломал входную стеклянную дверь торговой точки и украл со стеллажей алкоголь и табачную продукцию. Кражу пытался пресечь сотрудник супермаркета, но вору удалось скрыться с места преступления.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался ранее судимый 26-летний гость столицы. Похищенное у него изъяли.

Фигуранта заключили под стражу.

Другое ограбление произошло в автобусе в центре Москвы. Злоумышленник подсел к спящему пассажиру и вырвал телефон у него из рук, после чего скрылся.

Восточный административный округ (ВАО) грабеж Москва МВД Район Измайлово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте