Гость столицы ночью ограбил супермаркет на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

На востоке столицы мужчина ночью проник в супермаркет и украл из него алкоголь и сигареты. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России городу Владимир Васенин в пятницу, 17 марта.

По его словам, преступление произошло в одном из магазинов района Измайлово. Злоумышленник выломал входную стеклянную дверь торговой точки и украл со стеллажей алкоголь и табачную продукцию. Кражу пытался пресечь сотрудник супермаркета, но вору удалось скрыться с места преступления.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался ранее судимый 26-летний гость столицы. Похищенное у него изъяли.

Фигуранта заключили под стражу.

Другое ограбление произошло в автобусе в центре Москвы. Злоумышленник подсел к спящему пассажиру и вырвал телефон у него из рук, после чего скрылся.