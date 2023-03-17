Экологи призвали россиян не выбрасывать одежду в мусорные баки

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Российский экологический оператор призвал отдавать текстильные отходы на переработку, а не выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов.

Как пояснил глава РЭО Денис Буцаев, было установлено, что 78 процентов отходов текстиля, попавших на комплекс по переработке, можно было бы утилизировать. Но на сегодняшний день из 200 тысяч тонн отходов текстильной промышленности утилизируется правильно около 20 000 тонн.

Буцаев добавил, что наблюдается дефицит мощностей. В связи с этим РЭО разрабатывает дорожную карту мероприятий по мерам господдержки для создания инфраструктуры сбора и предприятий глубокой утилизации текстиля в России.

Он также посоветовал отдавать хорошо сохранившиеся предметы одежды на благотворительность. Если вещи уже нельзя носить, нужно сдать их на переработку в специальные экопункты, передает «360».

Около 1,5 миллиона тонн вторсырья собрали в прошлом году жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.