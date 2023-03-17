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«Попал в ту же ловушку, что и Юля»: отец Началовой прокомментировал состояние Костомарова

Араз Салехов
Общество
«Попал в ту же ловушку, что и Юля»: отец Началовой прокомментировал состояние Костомарова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Олимпийский чемпионат Роман Костомаров до сих пор пытается восстановиться после тяжелого заболевания. Папа Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году, высказал свое мнение относительно критического состояния чемпиона.

— Роман, как мне кажется, попал в ту же ловушку, что и Юлия, решил, что его заболевание пройдет само: дочка не посчитала рану на ноге большой проблемой, а Роман не придал значения простуде, — сказал Виктор Васильевич.

Однако даже на «пустяковое недомогание» стоит реагировать сразу, чтобы ситуация не переросла в тяжелую болезнь, сообщает msk1.ru.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили атлета к аппарату искусственной вентиляции легких.

У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через некоторое время оно пришло в норму, в связи с чем было принято решение об отключении фигуриста от аппарата ЭКМО.

О том, какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа, а также о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».

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