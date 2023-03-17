Почти два килограмма волос удалили столичные врачи из желудка подростка

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

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В столице врачи Детской больницы № 9 имени Сперанского извлекли из желудка подростка 1,5 килограмма волос. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения в пятницу, 17 марта.

По данным пресс-службы, в медицинское учреждение обратились родители девочки, которые сообщили, что их ребенок страдает от сильной боле в животе, а также от рвоты по утрам. После проведенного обследования выяснилось, что желудок пациентки заполнен плотным комком волос.

Девочке потребовалась срочная операция. Хирурги успешно удалили инородное тело. Комок волос весил около полутора килограммов.

Позже выяснилось, что ребенок в течение десяти лет страдал трихотилломанией, то есть вырывал себе волосы на голове. Однако родители не догадывались, что после этого дочь их ела.

— Вырывание и поедание волос — это лишь следствие проблемы, а причина кроется в неврозах и различных нарушениях функций головного мозга. Терапия при подобных заболеваниях представляет собой сложный процесс. Однако его необходимо пройти до конца, чтобы помочь человеку справиться с проблемой. Поэтому мы настоятельно советовали родителям обратить внимание на проблему и записаться на прием к врачу-психиатру, — сообщил Руслан Молотов, детский хирург ДГКБ № 9 имени Сперанского, лечащий врач пациентки.

Пациентке назначили антибактериальную терапию, а также диету из протертой пищи. В данный момент она уже выписана из больницы.

Похожая история произошла в Подмосковье. Девушка из Раменского также долгое время поедала свои волосы, в связи с чем хирургам пришлось делать операцию.