Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Неизвестную смертельную инфекцию обнаружили в Танзании

Араз Салехов
В мире
Неизвестную смертельную инфекцию обнаружили в Танзании
Фото: Pixabay

В Танзании обнаружили неизвестную инфекцию, от нее скончались пять человек. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает местное издание Citizen со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

— Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о неизвестной болезни, от которой на данный момент умерло пять человек в (городе) Букоба, — говорится в сообщении.

При этом неизвестное заболевание было обнаружено у семи человек, цитирует сообщение РИА Новости.

2 марта Роспотребнадзор предупредил о риске распространения новых патогенов из-за биолабораторий США. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие подобных лабораторий несет риск не только для жителей страны, где она расположена, но и для других стран, так как инфекции не имеют границ.

В октябре 2022 года руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что в Великобритании обнаружили неизвестный патоген, распространяющийся среди птиц, из-за которого у них пропадает аппетит, искривляется шея и трясутся крылья. По его словам, данный патоген может быть опасен и для человека.

Здоровье Инфекции Танзания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте