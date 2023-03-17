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«Мужественно борется»: о чем говорит удаление трахеостомы у Костомарова

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Мужественно борется»: о чем говорит удаление трахеостомы у Костомарова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову удалили трахеостому. Его состояние улучшилось, и фигурист пришел в себя, сообщают СМИ. В беседе с «Вечерней Москвой» специалисты оценили состояние спортсмена и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжелой болезни.

По словам врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, удаление трахеостомы говорит о том, что пациент может контролировать собственное дыхание, а это в нынешнем положении Костомарова уже шаг к улучшению, ведь до этого момента он не мог дышать самостоятельно.

— Но мы не знаем, как работают остальные функции его организма (защитные функции, мочеиспускание — прим. «ВМ»). Возможно, эти процессы он не может контролировать сам. Кроме того, он перенес два инсульта, и неизвестно, может ли он сейчас говорить нормально, видит ли он как раньше, — отметила специалист.

По мнению врача, последнее, что помнит фигурист, — это свою жизнь три месяца назад. Все происходящее для него сейчас — непривычная реальность и в какой-то степени новость.

— Сейчас он приходит в себя и осознает, что у него нет части конечностей, не видит один глаз. Он не понимает, как это могло произойти. В таком состоянии может ругаться на других, быть вспыльчивым, — пояснила она.

Но отключение фигуриста от аппарата ИВЛ и удаление трахеостомы, по мнению Ярцевой, говорит о стабилизации состояния.

— Трахеостому ставят тяжелым пациентам, когда они не могут дышать сами. Она нужна для того, чтобы подключить вспомогательные аппараты напрямую к дыхательной системе. Если Костомарова отключили от нее, значит, он задышал сам, — уверена Ярцева.

Такого же мнения насчет удаления трахеостомы придерживается и заслуженный врач России, профессор, терапевт Юрий Серебрянский. По его словам, Костомаров мужественно борется с болезнью, поэтому в его состоянии наблюдается положительная динамика.

— Закрытие трахеостомы — уже положительный знак, который говорит, что состояние пациента улучшается. При отрицательной динамике трубку не удаляют, а оставляют внутри, — объяснил врач.

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