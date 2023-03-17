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Еще одна операция: появились новые подробности о состоянии Костомарова

Араз Салехов
Общество
Еще одна операция: появились новые подробности о состоянии Костомарова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову удалили трахеостому, его состояние немного улучшилось. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

По данным СМИ, врачи проверяют показатели крови спортсмена каждые шесть часов. Фигуристу поменяли схему лечения, которая дала положительный результат. На текущий момент врачи не трогают руку Костомарова, рассчитывая на то, что кровоснабжение восстановится.

В Telegram-канале «112» уточнили, что фигуриста ожидает длительная реабилитация.

Трахеостома — это временное или постоянное отверстие между трахеей и окружающей средой, специально сделанное во время операции для обеспечения поступления воздуха в дыхательные пути.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили атлета к аппарату искусственной вентиляции легких.

У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через некоторое время оно пришло в норму, в связи с чем было принято решение об отключении фигуриста от аппарата ЭКМО.

Накануне появилась информация, что Костомарова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и он начал самостоятельно разговаривать.

О том, какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа, а также о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».

Спорт Здоровье Роман Костомаров
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