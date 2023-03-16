СМИ: Роман Костомаров начал говорить

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и он начал самостоятельно разговаривать. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил Starhit со ссылкой на источник.

Ранее ряд СМИ сообщили, что фигурист резко похудел. Как утверждалось, его вес составлял 50 килограмм.

— Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает, — рассказал собеседник издания.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили атлета к аппарату искусственной вентиляции легких.

У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через некоторое время оно пришло в норму, в связи с чем было принято решение об отключении фигуриста от аппарата ЭКМО.

Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей. По неподтвержденной информации СМИ, спортсмен перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Фигуриста экстренно перевели в реанимацию.

Какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».