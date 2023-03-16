СМИ: Роман Костомаров начал говорить
Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и он начал самостоятельно разговаривать. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил Starhit со ссылкой на источник.
Ранее ряд СМИ сообщили, что фигурист резко похудел. Как утверждалось, его вес составлял 50 килограмм.
— Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает, — рассказал собеседник издания.
Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили атлета к аппарату искусственной вентиляции легких.
У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через некоторое время оно пришло в норму, в связи с чем было принято решение об отключении фигуриста от аппарата ЭКМО.
Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей. По неподтвержденной информации СМИ, спортсмен перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Фигуриста экстренно перевели в реанимацию.
Какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».