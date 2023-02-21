СМИ: Костомаров перенес второй инсульт

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров всю ночь провел под наблюдением врачей в реанимации из-за сепсиса крови. Об этом стало известно во вторник, 21 февраля.

Врачи диагностировали у фигуриста уже второй по счету инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Костомарова экстренно перевели в реанимацию, а ночью 21 февраля при помощи плазмафереза проводили у него «очистку крови».

Telegram-канал «112» уточнил, что из-за сепсиса и сопутствующих прогрессирующих заболеваний спортсмену был поставлен вторичный менингит.

Фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание тканей конечностей.

14 февраля появилась информация, что некроз конечностей у Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что причиной кровоизлияния в головной мозг, которое диагностировали врачи у фигуриста Романа Костомарова, могло стать развитие тромбозов.