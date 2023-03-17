Собянин: В Молжаниново в этом году откроются поликлиника, детсад и новая школа

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В этом году в Молжаниновском районе откроются детско-взрослая поликлиника, детсад и новая школа. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, вышеназванный район является одним из самых маленьких районов в столице по населению, здесь идет активное развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

— В этом году одновременно запускаются детская поликлиника, взрослая, женская консультация, большая школа на 1,1 тысячи мест, большой детский сад на 350 мест, — сказал Собянин.

Детско-взрослая поликлиника сможет принимать 320 посетителей в смену. К ней будут прикреплены порядка 13,2 тысячи человек: 8,7 тысячи взрослых и 4,5 тысячи детей. Также в этом году в Молжаниновском районе запустят две станции в составе третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), написал Собянин в своем Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты возведут технологический промышленный парк в Молжаниновском районе на территории сельхозпредприятия «Химки». По его словам, площадь нового здания составит около 25 тысяч квадратных метров.