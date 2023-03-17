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Мужчина попытался улететь домой, спрятавшись в багажном отсеке самолета

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина попытался улететь домой, спрятавшись в багажном отсеке самолета
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, Домодедово терминал Т1 Карта всех событий

В подмосковном аэропорту Домодедово мужчина попытался улететь домой, спрятавшись в багажном отсеке самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 17 марта.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 16 марта. Житель Калининградской области самостоятельно выбежал на летное поле и попытался незаметно спрятаться в багажном отделении самолета, который должен был отправиться в его родной город.

Однако злоумышленника заметили и задержали. По данному факту транспортная прокуратура проведет проверку и при необходимости примет меры.

По неподтвержденным данным, на отчаянный поступок мужчина пошел из-за того, что пропустил посадку на свой самолет.

Другая история, связанная с аэропортом, произошла в Шереметьеве. Сотрудники авиакомпании «Победа» отказались пустить на борт пассажира в инвалидном кресле. По данному факту Следственный комитет организовал проверку.

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