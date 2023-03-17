«Взаимный груминг — дело тонкое»: Московский зоопарк показал, как лемуры ухаживают за шерсткой

Фото: пресс-службы зоосада

Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Московский зоопарк в пятницу, 17 марта, показал видео с лемурами, которые прыгают по канатам и ухаживают за шерсткой друг друга.

— Взаимный груминг — дело тонкое. Только устроишься поудобнее, сразу кто-то как сиганет с шестиметровой высоты. Ни секунды покоя, — говорится в сообщении Telegram-канала «Московский зоопарк».

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На кадрах видно, как лемуры прыгают по канатам и веткам, а также облизывают друг друга.

В минувшую пятницу, 10 марта, генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что манул Тимофей ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам.

В период с 10 по 28 марта посетители Московского зоопарка не смогут воспользоваться главным входом. Его закрыли из-за технических работ.