Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Взаимный груминг — дело тонкое»: Московский зоопарк показал, как лемуры ухаживают за шерсткой

Никита Худяков
Город
«Взаимный груминг — дело тонкое»: Московский зоопарк показал, как лемуры ухаживают за шерсткой
Фото: пресс-службы зоосада
Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Московский зоопарк в пятницу, 17 марта, показал видео с лемурами, которые прыгают по канатам и ухаживают за шерсткой друг друга.

— Взаимный груминг — дело тонкое. Только устроишься поудобнее, сразу кто-то как сиганет с шестиметровой высоты. Ни секунды покоя, — говорится в сообщении Telegram-канала «Московский зоопарк».

Видео: Telegram / Московский зоопарк

На кадрах видно, как лемуры прыгают по канатам и веткам, а также облизывают друг друга.

В минувшую пятницу, 10 марта, генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что манул Тимофей ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам.

В период с 10 по 28 марта посетители Московского зоопарка не смогут воспользоваться главным входом. Его закрыли из-за технических работ.

Москва Животные Московский зоопарк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте