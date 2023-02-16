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Московский зоопарк показал ночную жизнь манула Тимофея

Евгений Жуков
Город
Московский зоопарк показал ночную жизнь манула Тимофея
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Манул Тимофей из Московского зоопарка по ночам шастает по крышам и лесенкам. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Тимофей — ночной зверь. Днем и даже ранним вечером его не застать, зато во тьме он так и шастает по сугробам, крышам и лесенкам. Метит все вокруг, вовсю оставляя маленькие аккуратные следы, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

В Telegram-канале зоосада предположили, что манул метит территорию из-за надвигающегося весеннего периода.

До этого стало известно, что трех гималайских медведей — Бабулю, Васю и Фаню — изъяли у контрабандистов и приютили в столичном зоопарке. Животные продолжительное время жили в стесненных условиях и плохо питались. В настоящее время они проходят курс реабилитации, разработанный ветеринарами и зоологами зоосада.

Другой косолапый столичного зоопарка — медведь Диксон — недавно впервые вышел на охоту. В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное. Для дальнейшего развития у медведя подвижности зоологи будут регулярно обеспечивать ему такую «рыбалку».

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