Четыре автомобиля арестовали за неуплату штрафов в Москве с начала марта

Фото: Пресс-служба МАДИ

В столице с начала марта за неуплату штрафов арестовали четыре автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МАДИ в пятницу, 17 марта.

По данным ведомства, владельцы арестованных машин регулярно парковались на газонах под запрещающими знаками и не оплачивали штрафы. Таким образом, они накопили счетов суммарно более чем на 1 миллион 200 тысяч рублей. В результате на транспортные средства были наложены аресты.

Фото: Пресс-служба МАДИ

В ходе совместных рейдом МАДИ и ФССП автомобили увезли на штрафстоянки. Вернуть их владельцы смогут только после полного погашения долга. Если этого не произойдет, то машины продадут на аукционе.

Другой злостный неплательщик штрафов также лишился автомобиля. Мужчина парковался под запрещающими знаками и не платил штрафы. Он накопил таким образом 300 тысяч рублей долга, и его автомобиль арестовали.