Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Четыре автомобиля арестовали за неуплату штрафов в Москве с начала марта

Степан Жирнов
Происшествия
Четыре автомобиля арестовали за неуплату штрафов в Москве с начала марта
Фото: Пресс-служба МАДИ

В столице с начала марта за неуплату штрафов арестовали четыре автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МАДИ в пятницу, 17 марта.

По данным ведомства, владельцы арестованных машин регулярно парковались на газонах под запрещающими знаками и не оплачивали штрафы. Таким образом, они накопили счетов суммарно более чем на 1 миллион 200 тысяч рублей. В результате на транспортные средства были наложены аресты.

Четыре автомобиля арестовали за неуплату штрафов в Москве с начала марта Фото: Пресс-служба МАДИ

В ходе совместных рейдом МАДИ и ФССП автомобили увезли на штрафстоянки. Вернуть их владельцы смогут только после полного погашения долга. Если этого не произойдет, то машины продадут на аукционе.

Другой злостный неплательщик штрафов также лишился автомобиля. Мужчина парковался под запрещающими знаками и не платил штрафы. Он накопил таким образом 300 тысяч рублей долга, и его автомобиль арестовали.

Автомобили Судебные приставы МАДИ Москва Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте