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«Страшненькая очень»: Малышева посоветовала Варнаве не ходить без косметики

Никита Худяков
Общество
«Страшненькая очень»: Малышева посоветовала Варнаве не ходить без косметики
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Телеведущая Елена Малышева нелестно отозвалась об артистке Екатерине Варнаве. Об этом сообщила юмористка Марина Федункив.

— Она подходит со своей свитой и такая: «Варава, Варава! А вы чего не краситесь? Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень!» Мы вместе с Катькой были ненакрашенные, потому что пришли на репетицию, — сказала она в эфире RUTUBE-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!».

Федункив также рассказала историю, что Варнаву однажды перепутали с Натальей Красновой, а их сходство помогло актрисе не опоздать на свой рейс.

На телеканале ТНТ стартовал комедийный сериал «Кафе Куба», где Марина Федункив сыграла главную роль. «Вечерняя Москва» встретилась с артисткой накануне премьеры. Она рассказала о съемках новой работы, своей творческой деятельности, личной жизни и многом другом.

Прошлой весной Федункив призналась, что считает лучшим местом в мире свой дом в Троицке. По словам артистки, она вместе с мужем живет и в столице, и в загородном доме. Подобное решение как нельзя лучше подходит паре в связи с их рабочими графиками.

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