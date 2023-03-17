Эксперт Клименко назвал преимущества использования нейросетей

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, в чем положительные моменты от внедрения в жизнь искусственного интеллекта.

Он пояснил, что технологии берут на себя второстепенную работу, оставляя основные задачи человеку. Технологии забирают некоторые профессии людей, но при этом для функционирования этих технологий появляется в два раза больше рабочих мест, чем было без них.

— Нейросеть, она помогает, упрощает, выполняет дополнительную работу в профессии, но никак не отбирает ее, — отметил Клименко в комментарии «Радио 1».

Клименко подчеркнул, что творческому человеку с помощью искусственного интеллекта не нужно заниматься таблицами и учетами, а можно всего себя посвятить креативу. Нейросеть, по его словам, позволит людям быть более эффективными.

Новое поколение алгоритма по обработке естественного языка – модель GPT-4 – интегрирована в чат-бот ChatGPT, сообщила компания OpenAI. Новая нейросеть отличается большей надежностью, «креативностью», способностью обрабатывать более детализированные запросы, передает Взгляд.ру.

Нейросети в Москве уже тестируют на некоторых магистральных дорогах для выявления нарушений при передвижении на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатах. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил начальник управления столичной Госавтоинспекции Александр Быков.