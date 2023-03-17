Сальдо заявил о крупнейшей попытке украинских войск форсировать Днепр

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Украинская диверсионно-разведывательная группа, ликвидированная в районе Каховского водохранилища, совершила самую крупную попытку форсировать Днепр. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

— Случай на Каховском водохранилище — самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь еще более провальная и безуспешная, чем обычно, — сказал он.

Чиновник также добавил, что силами российской артиллерии была потоплена баржа с вражеским диверсантом. Во время данной операции противник потерял около нескольких десятков бойцов, написал Сальдо в Telegram-канале.

Украинское военно-политическое руководство, подчеркнул он, на постоянной основе «гонит своих людей на убой», используя «тактику заваливания телами, что и в Артемовске».

Российские войска завершат освобождение Херсона, Николаева и Одессы до конца текущего года, заявлял Сальдо в феврале.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.