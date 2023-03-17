Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин рассказал, как Москва отметит 100-летие столичного спорта

Евгений Жуков
Город
Собянин рассказал, как Москва отметит 100-летие столичного спорта
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В этом году столичный спорт отмечает свое 100-летие. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— 27 июня 1923 года — с учреждением Высшего совета физической культуры и его московского отделения — начинается отсчет современной эпохи развития московского спорта, — сказал глава города.

В связи с этим, продолжил Собянин, городское руководство приняло решение сделать празднование векового юбилея центральным событием спортивного календаря Москвы.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Например, уже в марте Международный центр самбо примет крупный международный турнир «Кубок основоположникам самбо», а в апреле на «ЦСКА Арене» состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».

В период майских праздников запланирован городской праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!». Однако главное событие спортивного лета состоится 1 июля — День Московского спорта в Лужниках.

Здесь известные чемпионы проведут мастер-классы по более чем 50 видам спорта. В осеннее же время наступит пора легкоатлетических забегов, а заключительным аккордом юбилея станет декабрьский Фестиваль на Воробьевых горах.

В юбилейный год в Москве будут открыты новые объекты спортивной инфраструктуры, одним из которых станет Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, написал Собянин в личном блоге.

В прошлом году в Москве построили 21 спортивное сооружение, в том числе Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Также был реконструирован стадион «Москвич» в Текстильщиках.

Спорт Мероприятия Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте