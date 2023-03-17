Собянин рассказал, как Москва отметит 100-летие столичного спорта

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В этом году столичный спорт отмечает свое 100-летие. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— 27 июня 1923 года — с учреждением Высшего совета физической культуры и его московского отделения — начинается отсчет современной эпохи развития московского спорта, — сказал глава города.

В связи с этим, продолжил Собянин, городское руководство приняло решение сделать празднование векового юбилея центральным событием спортивного календаря Москвы.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Например, уже в марте Международный центр самбо примет крупный международный турнир «Кубок основоположникам самбо», а в апреле на «ЦСКА Арене» состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».

В период майских праздников запланирован городской праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!». Однако главное событие спортивного лета состоится 1 июля — День Московского спорта в Лужниках.

Здесь известные чемпионы проведут мастер-классы по более чем 50 видам спорта. В осеннее же время наступит пора легкоатлетических забегов, а заключительным аккордом юбилея станет декабрьский Фестиваль на Воробьевых горах.

В юбилейный год в Москве будут открыты новые объекты спортивной инфраструктуры, одним из которых станет Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, написал Собянин в личном блоге.

В прошлом году в Москве построили 21 спортивное сооружение, в том числе Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Также был реконструирован стадион «Москвич» в Текстильщиках.