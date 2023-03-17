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Приметы и советы

В Сочи руководителя театра танцев признали виновным к приставаниям к несовершеннолетнему

Степан Жирнов
Происшествия
В Сочи руководителя театра танцев признали виновным к приставаниям к несовершеннолетнему
Фото: shutterstock

Руководителя театра танцев из Екатеринбурга признали виновным в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему ученику. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю в пятницу, 17 марта.

По данным ведомства, преступление произошло в июле 2022 года. Тогда 31-летний мужчина приехал с учениками в Сочи. Ночью он зашел в комнату гостевого дома в Лазаревском районе, где проживал его 15-летний ученик. Злоумышленник начал приставать к школьнику, но тот смог дать отпор. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Собранные Следственным комитетом доказательства показались достаточно убедительными, и суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Преподавателя приговорили к лишению свободы на два года условно. Также подсудимому запретили работать с детьми в течение 10 лет с испытательным сроком на два года.

Другой преподаватель был арестован по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Махача Мухайдинова, актера, сыгравшего в «Папиных дочках», обвинили в том, что на занятиях по музыке, которые и вел актер, он трогал малолетних девочек.

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