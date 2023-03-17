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Храмовый комплекс ввели в эксплуатацию в Раменках

Полина Пашкина
Город
Храмовый комплекс ввели в эксплуатацию в Раменках
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, 2-й Сетуньский проезд, 9 Карта всех событий

В Раменках ввели в эксплуатацию храмовый комплекс в честь святой Равноапостольной Марии Магдалины. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В настоящее время на объекте ведут работы по обустройству внутренних помещений и монтажу иконостаса. В весенний период завершатся благоустройство и приведение прилегающей территории в порядок, — приводит слова Левкина сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Комплекс спроектировали в традициях псковско-новгородской архитектуры XIV–XVII веков. Он представляет собой здание храма с пристроенной звонницей. Его смогут одновременно посещать до 300 прихожан.

На сегодняшний день в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории Москвы ввели в эксплуатацию уже 97 объектов. Два из них — в 2023 году.

Еще один объект появится в районе Внуково. Там планируется строительство храмового комплекса в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

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