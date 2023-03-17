Более 60 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установят в Москве до конца года

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Заключен контракт на поставку 64 ультрабыстрых зарядных станций отечественного производства для электробусов, которые будут установлены в 2023 году. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сегодня в городе курсируют 1055 электробусов. Планируем заключить новые контракты с российскими производителями, которые поставят инновационную технику и пополнят парк экологичного транспорта столицы, — сказал Ликсутов.

Он также добавил, что на сегодняшний день в столице активным образом идет развитие сети маршрутов экологически чистого наземного городского транспорта.

Новые зарядные станции позволят запустить больше электробусных маршрутов в разных частях Москвы, в связи с чем существенно улучшится экология и комфорт поездок. При этом зарядки будут работать в любую погоду — при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столице перевезли свыше 31 миллиона пассажиров на электробусах этой зимой. Данный показатель, подчеркнул Ликсутов, превысил результат прошлогодней зимы на семь миллионов.