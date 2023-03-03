Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 31 миллиона пассажиров перевезли электробусы этой зимой в Москве

Араз Салехов
Город
Свыше 31 миллиона пассажиров перевезли электробусы этой зимой в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице перевезли свыше 31 миллиона пассажиров на электробусах этой зимой. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной структуры Москвы Максим Ликсутов.

— Сегодня у нас самый большой парк электробусов в Европе... Коэффициент технической готовности электробусов достигает 0,97. Это значит, что почти 100 процентов машин ежедневно готовы к работе на линии. В декабре — феврале электробусы перевезли свыше 31 миллиона пассажиров, — отметил он.

Данный показатель превысил результат прошлогодней зимы на семь миллионов, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в прошлом году свыше тысячи водителей наземного транспорта прошли обучение в Москве. В ходе обучения специалисты изучают правила дорожного движения, а также знакомятся с устройством транспорта, стандартами сервисного обслуживания пассажиров и должностными инструкциями.

Помимо этого, в столичном городском транспорте на 13 процентов увеличили штат контролеров. Теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше.

Статистика Электробусы Максим Ликсутов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте