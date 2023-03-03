Свыше 31 миллиона пассажиров перевезли электробусы этой зимой в Москве

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В столице перевезли свыше 31 миллиона пассажиров на электробусах этой зимой. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной структуры Москвы Максим Ликсутов.

— Сегодня у нас самый большой парк электробусов в Европе... Коэффициент технической готовности электробусов достигает 0,97. Это значит, что почти 100 процентов машин ежедневно готовы к работе на линии. В декабре — феврале электробусы перевезли свыше 31 миллиона пассажиров, — отметил он.

Данный показатель превысил результат прошлогодней зимы на семь миллионов, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в прошлом году свыше тысячи водителей наземного транспорта прошли обучение в Москве. В ходе обучения специалисты изучают правила дорожного движения, а также знакомятся с устройством транспорта, стандартами сервисного обслуживания пассажиров и должностными инструкциями.

Помимо этого, в столичном городском транспорте на 13 процентов увеличили штат контролеров. Теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше.