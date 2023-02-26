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Свыше тысячи водителей наземного московского транспорта прошли обучение в 2022 году

Араз Салехов
Город
Свыше тысячи водителей наземного московского транспорта прошли обучение в 2022 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В прошлом году свыше тысячи водителей наземного транспорта прошли обучение в Москве. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Сегодня в Мосгортрансе работают свыше 14 тысяч водителей автобусов и электробусов. Они проходят подготовку в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы, — говорится в сообщении.

В ходе обучения специалисты изучают правила дорожного движения, а также знакомятся с устройством транспорта, стандартами сервисного обслуживания пассажиров и должностными инструкциями. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в конце февраля начнется обучение новых групп.

В начале февраля в столице заработали первые тренажеры поезда «Москва-2020». Всего в этом году на них пройдут обучение около 500 машинистов.

Также о планах увеличить штат сотрудников для работы на новых Московских центральных диаметрах (МЦД) рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Учебный центр ЦППК в городе Александрове Владимирской области дополнительно обучит более 300 машинистов.

Также стало известно о завершении курса обучения в VR-очках для контролеров «Московского паркинга». Обучение в VR-очках позволяет подготовить сотрудников к условиям реальной жизни.

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