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На востоке Москвы неизвестный взорвал страйкбольную гранату в подъезде жилого дома

Степан Жирнов
Происшествия
На востоке Москвы неизвестный взорвал страйкбольную гранату в подъезде жилого дома
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, улица Константина Федина Карта всех событий

На востоке столицы неизвестный взорвал страйкбольную гранату в подъезде жилого дома. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Инцидент произошел в доме на улице Константина Федина. На лестничной клетке между 18-м и 19-м этажами произошел громкий хлопок. В подъезде обвалилась плитка.

Позже местные жители нашли на месте происшествия предмет, напоминающий гранату, и вызвали пожарные службы. Оказалось, что граната была страйкбольной, сообщил «360».

Другой случай с игровой пиротехникой произошел на детской площадке в Москве, где малолетний ребенок нашел страйкбольную гранату. По словам ребенка, он кинул в нее снежок, отчего она взорвалась. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

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