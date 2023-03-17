Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяный москвич перепутал колбасу с гранатой и вызвал полицию

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный москвич перепутал колбасу с гранатой и вызвал полицию
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пьяный мужчина перепутал колбасу с гранатой и вызвал полицию с кинологами в свою квартиру на востоке Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Накануне ночью в экстренные службы обратился житель Гольянова, который сообщил, что к нему в квартиру приехали полицейские и забрали в отдел его собутыльника. Мужчина гневно отметил, что после визита правоохранителей в квартире осталась бомба с взрывателем. При этом на дополнительные вопросы звонивший не ответил, а только громко нецензурно выражался.

По факту обращения на указанный адрес прибыли полицейские с кинологом. Мужчина отказался открывать дверь и лишь громко кричал, что в квартире находится граната. Для вскрытия двери на место происшествия вызвали аварийно-спасательную бригаду.

В помещении правоохранители обнаружили 61-летнего мужчину, который показывал на кусок колбасы, лежащий в углу, и утверждал, что это граната. Местного жителя сперва доставили в отдел полиции, а позже передали сотрудникам скорой психиатрической помощи. Врачи диагностировали у мужчины белую горячку, сообщает АГН «Москва».

Другая история с ненастоящей гранатой произошла на востоке столицы. Неизвестный хулиган взорвал страйкбольное пиротехническое изделие в подъезде жилого дома. В результате взрыва в помещении обвалилась плитка.

Восточный административный округ (ВАО) Район Гольяново Психиатрия Москва Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте