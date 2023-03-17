Пьяный москвич перепутал колбасу с гранатой и вызвал полицию

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пьяный мужчина перепутал колбасу с гранатой и вызвал полицию с кинологами в свою квартиру на востоке Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Накануне ночью в экстренные службы обратился житель Гольянова, который сообщил, что к нему в квартиру приехали полицейские и забрали в отдел его собутыльника. Мужчина гневно отметил, что после визита правоохранителей в квартире осталась бомба с взрывателем. При этом на дополнительные вопросы звонивший не ответил, а только громко нецензурно выражался.

По факту обращения на указанный адрес прибыли полицейские с кинологом. Мужчина отказался открывать дверь и лишь громко кричал, что в квартире находится граната. Для вскрытия двери на место происшествия вызвали аварийно-спасательную бригаду.

В помещении правоохранители обнаружили 61-летнего мужчину, который показывал на кусок колбасы, лежащий в углу, и утверждал, что это граната. Местного жителя сперва доставили в отдел полиции, а позже передали сотрудникам скорой психиатрической помощи. Врачи диагностировали у мужчины белую горячку, сообщает АГН «Москва».

Другая история с ненастоящей гранатой произошла на востоке столицы. Неизвестный хулиган взорвал страйкбольное пиротехническое изделие в подъезде жилого дома. В результате взрыва в помещении обвалилась плитка.