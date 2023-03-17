NYT: Причиной пандемии COVID-19 могло стать заражение человека от енотовидной собаки

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Начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собакам на рынке в китайском городе Ухань. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов.

В материале говорится, что эксперты установили генетические данные на рынке морепродуктов в Ухане, который власти Китая закрыли из-за подозрений, что он связан со вспышкой инфекции.

В положительных на COVID-19 образцах был найден генетический материал, принадлежащий енотовидным собакам. Это подтвердили трое вирусологов, принимавших участие в исследовании.

Ученые считают, что животное действительно могло передать данную инфекцию. Несмотря на это, факт смешения материалов вируса и животного, по мнению экспертов, нельзя воспринимать как весомое доказательство того, что коронавирусом была заражена сама собака.

При этом анализ показал, что генетические сигнатуры животного были в том же месте, что и материал от COVID-19. По версии ученых, результаты исследования согласуются со сценарием, по которому вирус передался человеку от животного.

Однако доклад со всеми выводами по результатам исследования в настоящее время еще не опубликован, передает NYT.

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