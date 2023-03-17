«Привилегированное положение»: нужны ли в России накопительные счета для новорожденных

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В ЛДПР подготовили законопроект, который предполагает создать с 2024 года накопительные счета в РФ для каждого новорожденного ребенка. При этом предполагается, что финансироваться они будут за счет дополнительных нефтегазовых доходов и по желанию пополняться родственниками. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, насколько жизнеспособна эта инициатива и нужна ли она в России.

Как отметил специалист, подобная инициатива опирается на опыт других стран. Однако в России живет намного больше людей, поэтому такой законопроект малоосуществим в нашей стране.

— И при чем тут нефтегазовые доходы? Тут мы хотим взять пример с Норвегии, где живет всего пять миллионов человек. Там промышленность полностью базируется на доходах от нефти и газа. Аналогичная ситуация в Саудовской Аравии. Однако мы не можем сравнивать Россию с этими странами. В РФ живет 145 миллионов человек, — подчеркнул Беляев.

По его мнению, нет никаких оснований пополнять накопительные счета новорожденных дополнительными нефтегазовыми доходами.

— Сейчас все ополчились на нефтяников по поводу того, что они получают огромные доходы. Однако надо понимать, что они уже платят налог на добычу природных ископаемых (НДПИ). Считается, что они привилегированно получают доступ к тем ресурсам, которые принадлежат всем россиянам. Но важно помнить, что они за это платят. Выплачивая НДПИ, представители нефтегазовой сферы уравнивают свое положение со всеми остальными отраслями, — заверил аналитик.

Если создать накопительные счета для новорожденных, то это будет несправедливо по отношению к остальным россиянам, считает специалист.

— Будет несправедливо выделять деньги из нефтегазовых доходов только отдельной группе россиян — новорожденным. Это будет выглядеть так, что новорожденные граждане будут в более привилегированном положении по отношению ко всем тем, кто родился раньше. Они через 18 лет смогут пользоваться большой суммой денег, которая будет недоступна другим, — заметил эксперт.

Прошло тридцать лет с момента перестройки, и только сейчас поняли, что эти недра принадлежат всем, заявил специалист. Это значит, что и пользоваться данными дополнительными доходами должны все граждане России.

Беляев добавил, что на сегодняшний день родственники могут в добровольном порядке открыть накопительные счета для детей и пополнять их на свое усмотрение.

— Родственникам никто не мешает делать это и сейчас. Они могут создать банковский счет и пополнять его без принятия дополнительного закона, — заключил аналитик.