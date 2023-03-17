Собянин: Более 280 зон отдыха будет создано возле столичных поликлиник

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Столичные поликлиники постепенно приводятся к единому стандарту. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Приводим амбулаторный фонд к новому московскому стандарту — это не только строительство и ремонт медицинских учреждений, но и комфортные условия на прилегающих к ним пространствах, — сказал глава города.

Он также добавил, что городское руководство намерено создать свыше 280 зон отдыха на территориях московских поликлиник. При этом к каждому учреждению применяется индивидуальный подход, подчеркнул Собянин.

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В этом году намечены работы по установке велопарковок, высаживанию деревьев и кустарников, а также обустройству дорожек и навесов для колясок. С 2020 года в общей сложности в столице благоустроили территорию 78 медучреждений, написал Собянин в Telegram-канале.

В 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, а в 124 поликлиниках подойдут к концу работы по реконструкции.